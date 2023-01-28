Карати за використання російської мови в "Могилянці" не будуть, — керівництво університету

За словами президента ЗВО Сергія Квіта, сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінити корпоративну культуру. Студентів ніхто не підслуховуватиме.

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Президент національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт заявив, що покарань за російську мову не буде. Про це він повідомив у коментарі для ВВС.

У нових правилах внутрішнього розпорядження у ЗВО заборонили використання російської мови для всіх учасників навчального процесу — викладачам, студентам і адміністративному персоналу. Однак, як каже Квіт, ніхто не відстежуватиме вживання російської мови в спілкуванні між людьми. У Києво-Могилянській академії хочуть створити атмосферу україномовного середовища.

"Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не підслуховуватиме студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це сприятиме тому, щоб "Могилянка" повністю була україномовним університетом", — зазначив Квіт.

Другою робочою мовою в університеті буде англійська. Заборони на використання російських джерел, за умови, що немає аналогів українською чи англійською, також не буде. Крім того, ЗВО зазначають, що 10 стаття Конституції України передбачає вільний розвиток і захист російської та іншої мов нацменшин.

Нагадаємо, 27 січня у Києво-Могилянській академії заборонили російську мову. На таке рішення в НаУКМА пішли через виклики часу.

Раніше доцента НАУ оштрафували за використання недержавної мови під час навчального процесу.