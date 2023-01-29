Отключили еще один блок ТЭС: украинцев предупредили о снижении лимитов потребления электроэнергии

В компании "Укрэнерго" рассказали, что объем производимой энергии снизился, в результате чего жители всех регионов будут получать меньше электричества в течение суток.

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В Украине по техническим причинам вывели на ремонт один из блоков тепловых электростанций. Объем производимой энергии снизился, в результате чего жители всех регионов будут получать меньше света в течение суток. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

"По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился. Поэтому до всех облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток", — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что ракетная атака России 26 января привела к серьезным повреждениям энергосистемы, ремонтные работы продолжаются. Под удар попали объекты генерации и высоковольтная сеть.

Тем временем в Одесской области продолжаются аварийные отключения электричества. Там восстанавливают плановую схему питания региона. Однако с каждым новым обстрелом россиянами энергетических объектов их возобновление становится сложнее и длиться дольше.

[ + – ] Ракетная атака России 26 января привела к серьезным повреждениям энергосистемы

Напомним, 28 января в "Укрэнерго" заявили о тяжелой ситуации после обстрелов ВС РФ. Самая сложная ситуация в Одесской области, ведь после последней атаки требуется больше времени для устранения повреждений.

27 января в компании предупредили, что экстренные отключения в регионе продляться до конца месяца. Обстрелы РФ накануне привели к тому, что без света остались целые кварталы.