Не успевают ремонтировать: "Укрэнерго" заявило о тяжелой ситуации после обстрелов ВС РФ

Хуже всего приходится жителям Одесской области, где энергосистема сильно повреждена в результате атаки 26 января.

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Поврежденная энергосистема пока не может покрыть потребление в Украине, поэтому энергетикам приходится отключать свет потребителям. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отчиталась о ситуации по состоянию на 28 января в Facebook.

"Укрэнерго" передала областным операторам распределительной системы лимиты потребления на ближайшие сутки, на основе которых создаются графики отключения света в регионах. С началом выходных потребление электроэнергии в Украине традиционно уменьшилось, но ненамного, поэтому в энергосистеме наблюдается значительный дефицит.

Как объяснила "Укрэнерго", после каждой новой атаки ремонтировать оборудование становится все труднее, а процесс занимает все больше времени. В частности, 26 января ракеты повредили электростанции и сеть высоковольтных линий. Количество электроэнергии, которую производят действующие станции, не покрывает потребление. Самая тяжелая ситуация в Одесской области, ведь после последней атаки требуется больше времени для устранения повреждений.

Компания напомнила, что Украина уже пережила 13 массированных ракетных атак и запусков дронов, повредивших инфраструктуру. Вдобавок, производственные мощности в размере более 10 ГВт сейчас находятся на оккупированной территории и контролируются российскими войсками: Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а также большинство ветровых и солнечных электростанций. При этом неатомные станции обеспечивают большую часть энергии в пиковый период утром и вечером.

Напомним, после ракетного удара 26 января аварийные отключения света ввели в 10 областях Украины: Киевской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Волынской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Черкасской. В Одесской области потребителей попытались обеспечить энергией по резервным схемам.

В декабре "Укрэнерго" объяснила, почему ремонт инстраструктуры занимает так много времени. Один из монтажников объяснил, что из-за тяжелых повреждений только над одним трансформатором или выключателем приходится работать более месяца.