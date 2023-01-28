Не встигають ремонтувати: "Укренерго" заявило про тяжку ситуацію після обстрілів ЗС РФ

Найгірше доводиться жителям Одеської області, де енергосистема сильно пошкоджена внаслідок атаки 26 січня.

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Пошкоджена енергосистема поки що не може покрити споживання в Україні, тому енергетикам доводиться вимикати світло споживачам. Національна енергетична компанія "Укренерго" прозвітувала про ситуацію станом на 28 січня у Facebook.

"Укренерго" передала обласним операторам розподільчої системи ліміти споживання на найближчу добу, на основі яких створюються графіки відключення світла в регіонах. Із початком вихідних споживання електроенергії в Україні традиційно поменшало, але ненабагато, тому в енергосистемі спостерігається значний дефіцит.

Як пояснила "Укренерго", після кожної нової атаки ремонтувати обладнання стає дедалі тяжче, а процес займає все більше часу. Зокрема, 26 січня ракети пошкодили електростанції та мережу високовольтних ліній. Кількість електроенергії, яку виробляють станції, не покриває споживання. Найважча ситуація на Одещині, адже після останньої атаки потрібно більше часу для усунення пошкоджень.

Компанія нагадала, що Україна вже пережила 13 масованих ракетних атак і запусків дронів, що пошкодили інфраструктуру. До того ж виробничі потужності в розмірі понад 10 ГВт зараз розташовані на окупованій території та контролюються російськими військами: Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС, а також більшість вітрових і сонячних електростанцій. Водночас неатомні станції забезпечують більшу частину енергії в піковий період вранці та ввечері.

Нагадаємо, після ракетного удару 26 січня аварійні відключення світла запровадили в 10 областях України: Київській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Волинській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Черкаській. На Одещині споживачів спробували забезпечити енергією за резервними схемами.

У грудні "Укренерго" пояснила, чому ремонт інстраструктури займає так багато часу. Один із монтажників пояснив, що через тяжкі пошкодження тільки над одним трансформатором або вимикачем доводиться працювати більше місяця.