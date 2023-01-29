Відключили ще один блок ТЕС: українців попередили про зниження лімітів споживання електроенергії

У компанії "Укренерго" розповіли, що обсяг виробленої енергії знизився, внаслідок чого мешканці всіх регіонів отримуватимуть менше електрики протягом доби.

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В Україні з технічних причин вивели на ремонт один із блоків теплових електростанцій. Обсяг виробленої енергії знизився, внаслідок чого мешканці всіх регіонів отримуватимуть менше світла протягом доби. Про це розповіли у компанії "Укренерго".

"З технічних причин у ремонт виведено один із блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг електроенергії, що виробляється, в системі знизився. Тому до всіх обленерго доведено дещо зменшені ліміти споживання, що діють протягом доби", — сказано в повідомленні.

У відомстві заявили, що ракетна атака Росії 26 січня призвела до серйозних пошкоджень енергосистеми, ремонтні роботи продовжуються. Під удар потрапили об'єкти генерації та високовольтна мережа.

Тим часом в Одеській області тривають аварійні відключення електрики. Там відновлюють планову схему живлення регіону. Проте з кожним новим обстрілом росіянами енергетичних об'єктів їх відновлення стає складнішим і триватиме довше.

[ + – ] Ракетна атака Росії 26 січня призвела до серйозних пошкоджень енергосистеми

Нагадаємо, 28 січня в "Укренерго" заявили про тяжку ситуацію після обстрілів ЗС РФ. Найскладніша ситуація в Одеській області, адже після останньої атаки потрібно більше часу для усунення пошкоджень.

27 січня у компанії попередили, що екстрені відключення в регіоні триватимуть до кінця місяця. Обстріли РФ напередодні призвели до того, що без світла залишилися цілі квартали.