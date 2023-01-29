"6 через 3": с 30 января отключения электричества в Хмельницкой области станут дольше (фото)

В компании "Хмельницкоблэнерго" объяснили, что причиной такой схемы распределения энергии стали вражеские массированные удары. Теперь жители региона шесть часов будут без электричества, три — со светом.

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В Хмельницкой области с понедельника 30 января будет действовать новый график отключения электричества, в котором будет шесть очередей, а количество часов без света станет больше. Об этом рассказали в компании "Хмельницкоблэнерго".

Сообщается, что график рассчитан на схему "6 через 3". Шесть часов жители региона будут без электричества, а три — со светом.

"Максимальная продолжительность перерыва в электроснабжении потребителей при применении ГПО не может превышать шести часов. Но с возможным отклонением в сторону увеличения — не более одного часа, независимо от температуры наружного воздуха", — отметили энергетики.

Причиной такой схемы распределения электричества в компании назвали вражеские массированные удары на объекты энергетики.

В "Хмельницоблэнерго" заявляют, что внедрение шести очередей позволит более справедливо осуществлять отключение и немного увеличить время распределения света.

"Как только ситуация улучшится, и на Хмельницкую область доведут больший лимит — график почасовых отключений будет изменен под схему "4 на 4" или "4 на 12"", — сказано в сообщении.

Напомним, 29 января в "Укрэнерго" рассказали, что в Украине по техническим причинам вывели на ремонт один из блоков тепловых электростанций. В результате чего жители всех регионов будут получать меньше электричества в течение суток.

28 января в компании сообщили, что сложнее всего с электричеством в Одесской области. В результате российской атаки 26 января энергосистема региона сильно повреждена.