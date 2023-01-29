"6 через 3": з 30 січня відключення електрики в Хмельницькій області стануть довшими (фото)

У компанії "Хмельницькобленерго" пояснили, що причиною такої схеми розподілу енергії стали масові удари. Тепер мешканці регіону шість годин будуть без електрики, три — зі світлом.

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У Хмельницькій області з понеділка 30 січня діятиме новий графік відключення електрики, в якому буде шість черг, а кількість годин без світла побільшає. Про це розповіли в компанії "Хмельницькобленерго".

Повідомляється, що графік розрахований на схему "6 через 3". Шість годин мешканці регіону будуть без електрики, а три — зі світлом.

"Максимальна тривалість перерви в електропостачанні споживачів при застосуванні ГПВ не може перевищувати шести годин. Але з можливим відхиленням у бік збільшення – не більше однієї години, незалежно від температури зовнішнього повітря", – зазначили енергетики.

Причиною такої схеми розподілу електрики в компанії назвали ворожі масовані удари на об'єкти енергетики.

У "Хмельницькобленерго" заявляють, що впровадження шести черг дозволить більш справедливо здійснювати відключення та трохи збільшити час розподілу світла.

"Щойно ситуація покращиться, і на Хмельницьку область доведуть більший ліміт — графік погодинних відключень буде змінено під схему "4 на 4" або "4 на 12"", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 29 січня в "Укренерго" розповіли, що в Україні з технічних причин вивели на ремонт один із блоків теплових електростанцій. Унаслідок чого жителі всіх регіонів отримуватимуть менше електрики протягом доби.

28 січня в компанії повідомили, що найскладніше з електрикою в Одеській області. Внаслідок російської атаки 26 січня енергосистема регіону сильно пошкоджена.