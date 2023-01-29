Скончался поэт Дмитро Павлычко, автор слов к песне "Два кольори"

Выдающийся украинский культурный и политический деятель скончался на 94-м году жизни.

Related video

Вечером в воскресенье, 29 января, скончался украинский поэт, шестидесятник, Герой Украины Дмитро Павлычко. Ему было 93 года. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

"Сегодня вечером скончался Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя (Соломию Павлычко)", — написал глава профессионального союза.

[ + – ] Пост о смерти Дмитрия Павлычко

Дмитро Павлычко: краткая биография

Украинский поэт родился 28 сентября 1929 года в селе Стопчат Ивано-Франковской области в крестьянской многодетной семье. С осени 1945 года по лето 1946 года находился в заключении по обвинению в принадлежности к УПА. В 1953 году окончил филологический факультет Львовского университета. Тогда же выпустил свой первый сборник стихов "Любов і ненависть".

Дмитро Павлычко — автор слов к легендарной песне "Два кольори", также написал такие произведения, как "Коли ми йшли удвох з тобою", "Я стужився, мила, за тобою…", "Наш прапор", "Пригоди кота Мартина".

[ + – ] Дмитро Павлычко — автор слов к легендарной песне "Два кольори"

Павлычко удостоен таких наград, как Государственная премия им Т.Г. Шевченко, Орден "За заслуги" III степени, Орден князя Ярослава Мудрого, звание Герой Украины, Орден князя Ярослава Мудрого IV степени и других.

С октября 1995 по май 1998 года Павлычко был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Словацкой Республике. Поэт также был послом Украины в Республике Польша с весны 1999 года по февраль 2002 года. Благодаря его ходатайству в центре Варшавы в марте 2002 года был установлен памятник Тарасу Шевченко.

В 1990-1994, 1998-1999 годах Павлычко был народным депутатом Украины.

Напомним, 1 января на 88-м году жизни после продолжительной болезни умер экс-директор объекта "Укрытие" в Чернобыле Валентин Купный.

А в мае прошлого года в возрасте 88 лет умер первый президент Украины Леонид Кравчук.