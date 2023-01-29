Помер поет Дмитро Павличко, автор слів до пісні "Два кольори"

Видатний український культурний і політичний діяч помер на 94-му році життя.

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Увечері у неділю, 29 січня, помер український поет, шістдесятник, Герой України Дмитро Павличко. Йому було 93 роки. Про це у Facebook повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на дочку письменника (Соломію Павличко)", — написав голова професійної спілки.

[ + – ] Допис про смерть Дмитра Павличка

Дмитро Павличко: коротка біографія

Український поет народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчат Івано-Франківської області у селянській багатодітній родині. З осені 1945 року по літо 1946 року був ув'язнений за звинуваченням у приналежності до УПА. У 1953 році закінчив філологічний факультет Львівського університету. Тоді ж випустив свою першу збірку поезій "Любов і ненависть".

Дмитро Павличко — автор слів до легендарної пісні "Два кольори", також написав такі твори, як "Коли ми шли вдвох з тобою", "Я стужився, мила, за тобою…", "Наш прапор", "Пригоди кота Мартина".

[ + – ] Дмитро Павличко — автор слів до легендарної пісні "Два кольори"

Павличко удостоєний таких нагород, як Державна премія ім. Т. Г. Шевченка, Орден "За заслуги" ІІІ ступеня, Орден князя Ярослава Мудрого, звання Герой України, Орден князя Ярослава Мудрого ІV ступеня та інших.

Із жовтня 1995 по травень 1998 року Павличко був надзвичайним і повноважним послом України у Словацькій Республіці. Поет також був послом України в Республіці Польща з весни 1999 року до лютого 2002 року. Завдяки його клопотанням у центрі Варшави у березні 2002 року було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку.

У 1990–1994, 1998–1999 роках Павличко був народним депутатом України.

Нагадаємо, 1 січня на 88-му році життя після тривалої хвороби помер ексдиректор об'єкту "Укриття" у Чорнобилі Валентин Купний.

А в травні минулого року у віці 88 років помер перший президент України Леонід Кравчук.