В Киеве поймали банду серийных похитителей авто с поддельными документами правоохранителей

По данным следствия, среди угнанных мужчинами авто — Honda, Suzuki и Mazda. Суд уже избрал подозреваемым меру пресечения, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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В Киеве правоохранители разоблачили банду, участники которой могут быть ответственны за серию похищений автомобилей. Двоим мужчинам — уроженцам Сумской области и столицы — уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает пресс-служба полиции Киева

"(Правоохранителями) разоблачены лица, организовавшие на территории города Киева деятельность, связанную с незаконным завладением транспортными средствами", — говорится в сообщении.

Начальник сектора по раскрытию похищений транспортных средств в Шевченковском районе столицы Алексей Щукин рассказал, что правоохранители опросили свидетелей, очевидцев правонарушений, установили маршруты передвижения угнанных авто. В ходе следствия выяснилось, что мужчины угоняли машины ночью — один из них является уроженцем Сумской области, 1989 года рождения. Он выступал лидером группировки, давал указания и планировал угон машин. Помимо этого правоохранители задержали его 51-летнего сообщника из Киева, который помогал искать автомобили.

"Среди угнанных автомобилей – легковушки "Хонда", "Сузуки" и "Мазда". "Мазду" фигуранты успели продать, однако правоохранители установили ее местонахождение и изъяли", — добавили в полиции.

Правоохранители провели обыск по местам жительства фигурантов производства и в их автомобилях — были изъяты одежда, в которую они одевались во время совершения преступлений, оружие и патроны, а также крупная сумма денег. Помимо этого у подозреваемых изъяли поддельные документы правоохранительных органов и пропуска.

Задержанным инкриминируют статьи о незаконном завладении транспортным средством и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 289 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса). Мужчинам сообщили о подозрении, суд уже избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,8 млн грн. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы сообщали о том, как житель Киева пытался отправить по почте наркотики, соли Альфа-PVP, на сумму в более 800 тыс. грн, упакованные в пакеты с кофе, однако его задержали правоохранители.

Помимо этого Фокус писал, что в прошлом году внебольшом калифорнийском городке Атертон на территории дорогого особняка обнаружили закопанный Mercedes-Benz 560 SL. Кабриолет пробыл в земле около 30 лет. Вероятно, владелец хотел сымитировать угон машины, чтобы получить страховку.