У Києві зловили банду серійних викрадачів авто із підробленими документами правоохоронців

За даними слідства, серед викрадених чоловіками авто — Honda, Suzuki та Mazda. Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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У Києві правоохоронці викрили банду, учасники якої можуть бути причетними до серії викрадень автомобілів. Двом чоловікам — уродженцям Сумської області та столиці — вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Про це у понеділок, 30 січня, повідомляє прес-служба поліції Києва

"(Правоохоронцями) викрито осіб, котрі організували на території міста Києва діяльність, пов’язану із незаконним заволодінням транспортними засобами", — йдеться у повідомленні.

Начальник сектору розкриття викрадень транспортних засобів у Шевченківському районі столиці Олексій Щукін розповів, що правоохоронці опитали свідків, очевидців правопорушень, встановили маршрути пересування викрадених авто. Під час слідства з'ясувалося, що чоловіки викрадали машини вночі — один із них є уродженцем Сумської області, 1989 року народження. Він виступав лідером угруповання, давав вказівки та планував викрадення машин. Крім цього, правоохоронці затримали його 51-річного спільника з Києва, який допомагав шукати автомобілі.

"Серед викрадених автомобілів – легковики "Хонда", "Сузукі" та "Мазда". "Мазду" фігуранти встигли продати, однак правоохоронці встановили її місцезнаходження та вилучили", — додали в поліції.

Правоохоронці провели обшук за місцями проживання фігурантів виробництва та в їхніх автомобілях — було вилучено одяг, у який вони одягалися під час скоєння злочинів, зброю та патрони, а також велику суму грошей. Крім цього, у підозрюваних вилучили підроблені документи правоохоронних органів та пропуски.

Затриманим інкримінують статті про незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 289 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Чоловікам повідомили про підозру, суд уже обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,8 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше новини Укрнет повідомляли — в СБУ відзвітували про викриття агентів Кремля під час війни.

Також ми повідомляли про те, як мешканець Києва намагався відправити поштою наркотики, солі Альфа-PVP, на суму понад 800 тис. грн, упаковані в пакети з кавою, проте його затримали правоохоронці.

Крім цього Фокус писав, що минулого року в невеликому каліфорнійському містечку Атертон на території дорогого особняка виявили закопаний Mercedes-Benz 560 SL. Кабріолет пробув у землі близько 30 років. Ймовірно, власник хотів зімітувати викрадення машини, щоб отримати страховку.