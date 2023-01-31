Польский могут включить в перечень предметов ВНО, — Верещук

Польская сторона уже готова включить украинский как иностранный язык в список учебных предметов, теперь слово за Украиной, заявила вице-премьер.

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В Кабинете министров Украины рассматривают возможность включения польского языка в список предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание (ВНО, ЗНО — укр.). Соответствующее заявление во время совещания с представителями Министерства образования и науки и Украинского центра оценивания качества образования во вторник, 31 января, сделала вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По словам чиновницы, Польша готова включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов и теперь Украина должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку.

"И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", – сказала вице-премьер-министр.

Также на совещании шла речь о том, что Минобразования разрабатывает для граждан Польши алгоритм признания результатов Egzamin maturalny (польской матуры) для поступления в украинские учебные заведения. Тем временем в Польше уже признаются украинские школьные аттестаты и результаты ВНО для поступления в местные высшие учебные заведения.

"Украинская сторона открыта к сотрудничеству с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию", — добавила министр.

Напомним, 20 января министр образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что ведомство инициирует отмену сдачи ВНО в 2023 году и предлагает Верховной Раде заменить его национальным мультимедийным тестом, который будет состоять из двух обязательных предметов и одного на выбор.

Прошлой осенью Фокус разбирался, какая ситуация на рынке образования в Украине сложилась на фоне полномасштабной агрессии РФ.