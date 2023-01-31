Польську можуть додати до переліку предметів ЗНО, — Верещук

Польська сторона вже готова внести українську як іноземну мову до списку навчальних предметів, наразі слово за Україною, заявила віцепрем'єрка.

Related video

У Кабінеті Міністрів України розглядають можливість внесення польської мови до списку предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Відповідну заяву під час наради з представниками Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти у вівторок, 31 січня, зробила віцепрем'єр-міністриня — міністриня реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За словами чиновниці, Польща готова внести українську мову як іноземну до списку навчальних предметів і тепер Україна має розробити стратегію складання іспитів із польської мови.

"І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес уже сьогодні", — сказала віцепрем'єр-міністриня.

Також на нараді йшлося про те, що Міносвіти розробляє для громадян Польщі алгоритм визнання результатів Egzamin maturalny (польської матури) для вступу до українських навчальних закладів. Тим часом у Польщі вже визнаються українські шкільні атестати та результати ЗНО для вступу до місцевих вищих навчальних закладів.

"Українська сторона відкрита до співпраці з Польщею на всіх рівнях, щоб забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти", — додала міністриня.

Нагадаємо, 20 січня міністр освіти України Сергій Шкарлет заявив, що відомство ініціює скасування складання ЗНО у 2023 році та пропонує Верховній Раді замінити його національним мультимедійним тестом, який складатиметься з двох обов'язкових предметів та одного на вибір.

Минулої осені Фокус розбирався, яка ситуація на ринку освіти в Україні склалася на тлі повномасштабної агресії РФ.