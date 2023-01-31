Пришлось ждать аварийку: мэр Ивано-Франковска застрял в лифте (фото)

По словам Руслана Марцинкива, он забыл о графиках отключения электричества и воспользовался лифтом неподходящий момент.

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во вторник, 31 января, застрял в лифте многоквартирного дома. Об этом сам чиновник написал на своей странице в Фейсбуке.

"Застрял в лифте дома. Жду аварийную. Свет отключили, а я забыл", — написал Марцинкив.

Чиновник добавил, что его положение значительно улучшил фонарик, который он прихватил с собой. Он и позволил мэру города сделать селфи в лифте, которое Марцинкив разместил у себя на странице.

Пользователи соцсети активно отреагировали на пост политика:

Вот почему нужно, чтоб местная власть контролировала отключения света;

У кого-то в лифте не ловить связь, чтоб позвонить в службу спасения, а у кого-то есть интернет фоточки постить;

Странно, что нет комментариев "Это мер виноват".

Такие комментарии украинцы написали под фотографией Марцинкива. Кроме того, люди поделились своими историями застревания в лифте из-за стабилизационных отключений электричества.

В 17:22 мэр Ивано-Франковска в ответ на один из комментариев написал, что аварийная служба только что его освободила и он прождал 20 минут.

Ранее Фокус писал, что делать, если из-за отключений света вы застряли в лифте. Важно не паниковать и не открывать дверь кабины лифта самостоятельно. Также не нужно нажимать все кнопки подряд.

Кроме того, мы рассказывали своим читателям, как две пенсионерки четыре дня жили в лифте. Чтобы продержаться, женщины были вынуждены пить собственную мочу.