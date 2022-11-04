Без паники и лишних движений: что делать, если из-за отключений света вы застряли в лифте

Почти что ежедневно в домах украинцев гаснет свет. Многие из нас уже привыкли к таким неудобствам, поэтому заранее заряжают телефоны, ноутбуки, пауэрбанки. Но что делать, если в момент отключения света вы застряли в лифте — Фокус собрал советы, которые пригодятся каждому.

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Из-за отключения электроэнергии в Киеве спасателям все чаще приходится приезжать в разные районы города, чтобы помочь застрявших в лифтовых кабинах людям. Поэтому в КГГА просят киевлян не пользоваться лифтами когда отключают свет.

В Киевской горадминистрации также отметили, что отключать свет в столице могут не по графику, поэтому власти рекомендуют горожанам не садиться в лифт за 30-40 минут до начала отключения.

Что делать, если застряли в лифте, когда отключили свет?

Совет №1.Не паниковать и не открывать дверь кабины лифта самостоятельно. Также не нужно нажимать все кнопки подряд. Можно воспользоваться кнопкой вызова диспетчера или позвонить на номер аварийно-лифтовой службы, сообщить о проблеме.

Совет №2. Если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают на звонки, или не могут приехать, нужно позвонить по номеру "101"

Совет №3. Если вы застряли в лифте без телефона, или после отключения света пропала мобильная связь — зовите на помощь жильцов дома и попросите, чтобы они вызвали спасательную службу.

Совет №4. Если есть вода, не нужно выпивать всю сразу, пейте воду небольшими глотками.

Совет №5. Постарайтесь вообще как можно меньше двигаться. Так вы сохраните больше воздуха, и вам будет легче дышать.

Совет №6. После приезда аварийной бригады четко следуйте инструкциям.

Запас на всякий случай. Что должно быть под рукой в застрявшем лифте?

Вода;

снеки, печенье;

карманный фонарик;

успокоительное;

влажные и сухие салфетки;

пауэрбанк.

Напомним, утром 4 ноября, 450 тысяч семей в Киеве остались без электроэнергии. Из-за перенапряжения центрального узла украинской энергосистемы в Киеве, как и в других регионах страны, продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

Отметим, что 3 ноября сразу в семи областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосети. Еще в трех регионах страны, по данным "Укрэнерго", свет бытовым потребителям отключали согласно почасовым графикам.

Также сообщалось, что Евросоюз будет импортировать в Украину электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных ударов ВС РФ. После синхронизации украинской энергосети с сетью континентальной Европы официальный Киев может как покупать, так и продавать энергию своим союзникам.