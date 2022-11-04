Без паніки та зайвих рухів: що робити, якщо через відключення світла ви застрягли у ліфті

Майже щодня у будинках українців гасне світло. Багато хто з нас вже звикли до таких незручностей, тому заздалегідь заряджають телефони, ноутбуки, повербанки. Але що робити, якщо в момент відключення світла ви застрягли в ліфті — Фокус зібрав поради, які стануть у нагоді кожному.

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Через відключення електроенергії в Києві рятувальникам все частіше доводиться приїжджати в різні райони міста, щоб допомогти людям, які застрягли у ліфтових кабінах. Тому в КМДА просять киян не користуватися ліфтами, коли відключають світло.

У Київській міськадміністрації також зазначили, що відключати світло у столиці можуть не за графіком, тому влада рекомендує городянам не користуватися ліфтом за 30-40 хвилин до початку відключення.

Що робити, якщо застрягли у ліфті, коли відключили світло?

Порада №1. Не панікувати і не відчиняти двері кабіни ліфта самостійно. Також не потрібно натискати всі кнопки поспіль. Можна скористатися кнопкою виклику диспетчера або зателефонувати на номер аварійно-ліфтової служби, повідомити проблему.

Рада №2. Якщо диспетчер чи аварійно-ліфтова служба не відповідають на дзвінки або не можуть приїхати, потрібно зателефонувати за номером "101".

Рада №3. Якщо ви застрягли в ліфті без телефону, або після відключення світла зник мобільний зв'язок — кличте на допомогу мешканців будинку та попросіть, щоб вони викликали рятувальну службу.

Рада №4. Якщо є вода, не потрібно випивати всю одразу, пийте воду невеликими ковтками.

Порада №5. Постарайтеся взагалі якнайменше рухатися. Так ви збережете більше повітря і вам буде легше дихати.

Порада №6. Після приїзду аварійної бригади чітко дотримуйтесь інструкцій.

Запас про всяк випадок. Що має бути під рукою у ліфті, що застряг?

Вода;

снеки, печиво;

кишеньковий ліхтарик;

заспокійливе;

вологі та сухі серветки;

повербанк.

Нагадаємо, вранці 4 листопада, 450 тисяч сімей у Києві залишилися без електроенергії. Через перенапругу центрального вузла української енергосистеми, як і в інших регіонах країни, продовжуються стабілізаційні відключення електроенергії.

Зазначимо, що 3 листопада одразу у семи областях України ввели екстрені відключення електроенергії через складну ситуацію в енергомережі. Ще у трьох регіонах країни, за даними "Укренерго", світло побутовим споживачам відключали згідно з погодинними графіками.

Також повідомлялося, що Євросоюз імпортуватиме в Україну електроенергію у разі дефіциту через ракетні удари ЗС РФ. Після синхронізації української енергомережі із мережею континентальної Європи офіційний Київ може як купувати, так і продавати енергію своїм союзникам.