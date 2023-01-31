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Україна Віялові відключення після обстрілів РФ

Довелося чекати на аварійку: мер Івано-Франківська застряг у ліфті (фото)

кнопки ліфта, кабіна ліфта, чоловік
Руслан Марцінків забув про стабілізаційні відключення та застряг у ліфті

За словами Руслана Марцінківа, він забув про графіки відключення електрики та скористався ліфтом невідповідний момент.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у вівторок, 31 січня, застряг у ліфті багатоквартирного будинку. Про це сам чиновник написав на своїй сторінці у "Фейсбуці".

"Застряг у ліфті вдома. Чекаю на аварійну. Світло відключили, а я забув", — написав Марцінків.

Чиновник додав, що його становище значно покращив ліхтарик, який він прихопив із собою. Він і дозволив меру міста зробити селфі в ліфті, яке Марцінків розмістив у себе на сторінці.

Користувачі соцмережі активно відреагували на пост політика:

  • Ось чому необхідно, щоб місцева влада контролювала відключення світла;
  • У когось у ліфті не ловить зв'язок, щоб зателефонувати до служби порятунку, а в когось є інтернет фоточки постити;
  • Дивно, що немає коментарів "Це мер винен".

Такі коментарі українці написали під фотографією Марцінківа. Крім того, люди поділилися своїми історіями застрягання в ліфті через стабілізаційні відключення електрики.

О 17:22 мер Івано-Франківська у відповідь на один із коментарів написав, що аварійна служба щойно його звільнила, і він чекав 20 хвилин.

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Руслан Марцінків забув про графіки стабілізаційного відключення електрики та застряг у ліфті
Фото: Руслан Марцинків / Facebook

Раніше Фокус писав, що робити, якщо через відключення світла ви застрягли в ліфті. Важливо не панікувати та не відчиняти двері кабіни ліфта самостійно. Також не потрібно натискати на всі кнопки поспіль.

Крім того, ми розповідали своїм читачам, як дві пенсіонерки чотири дні жили в ліфті. Щоб протриматися, жінки змушені були пити власну сечу.