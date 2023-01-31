Мокрый снег и плюсовая температура: какой будет погода завтра в Украине (видео)

Синоптики прогнозируют осадки и местами сильные порывы ветра. В Киеве погода завтра будет пасмурной.

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Первый день февраля в Украине ожидается снежным, но с плюсовой температурой. Фокус разобрался, какой будет погода завтра в разных регионах страны.

Погода завтра — прогноз Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook пишет, что 1 февраля в Украине ожидаются осадки.

В большинстве областей страны прогнозируется снегопад, местами будет идти мокрый снег. На юге — преимущественно облачно, однако в Запорожской области также ожидаются осадки.

[ + – ] К выходным в Украине похолодает Фото: facebook / Наталья Диденко

Ветер будет северо-западный, умеренный, местами — с сильными порывами.

"Не стоит ходить без шапки", — предупреждает Диденко.

По ее словам, температура воздуха почти не поменяется. Ночью будет небольшой мороз, но днем стрелки термометров будут показывать +1+4 градуса на севере и северо-востоке. В Карпатах ожидается от 0 до минус 3 градусов.

Синоптик прогнозирует снег и мокрый снег в Киеве 1 февраля. По ее словам, на дорогах может быть гололед и снежная каша.

Ветер в Киеве будет порывистым.

В ближайшую ночь ожидается от минус 1 до минус 3 градусов. Днем в столице будет до плюс 2 градусов.

Уже к выходным в Украине похолодает, а вся следующая неделя будет морозной, также информирует Диденко.

Погода завтра — прогноз Укргидрометцентра

По информации Укргидрометцентра, в ночь на 1 февраля в Киеве ожидается -1°…-3°, днем 1 февраля будет 0°…+2°.

Погода завтра в столице будет пасмурной, может быть снег с дождем.

По прогнозам синоптиков порывы ветра в Киеве будут достигать 5-10 метров в секунду, однако в западных областях ветер может быть сильнее — от 15 до 20 метров в секунду.

[ + – ] В Киеве завтра прогнозируется снег с дождем Фото: укргидрометцентр

Аналогичный прогноз дается практически по всем регионам страны, кроме южных областей.

На большей части Украины в ближайшие дни на дорогах будет гололед.

Напомним, нынешний январь побил температурные рекорды по всей Европе. Планета неумолимо нагревается, в результате чего Северная Америка столкнулась с сильнейшими штормами и смертельным похолоданием, а ряд стран на европейском континенте вынужден жить в условиях рекордной жары в январе.