Мокрый снег и плюсовая температура: какой будет погода завтра в Украине (видео)
Синоптики прогнозируют осадки и местами сильные порывы ветра. В Киеве погода завтра будет пасмурной.
Первый день февраля в Украине ожидается снежным, но с плюсовой температурой. Фокус разобрался, какой будет погода завтра в разных регионах страны.
Погода завтра — прогноз Наталки Диденко
Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook пишет, что 1 февраля в Украине ожидаются осадки.
В большинстве областей страны прогнозируется снегопад, местами будет идти мокрый снег. На юге — преимущественно облачно, однако в Запорожской области также ожидаются осадки.
Ветер будет северо-западный, умеренный, местами — с сильными порывами.
"Не стоит ходить без шапки", — предупреждает Диденко.
По ее словам, температура воздуха почти не поменяется. Ночью будет небольшой мороз, но днем стрелки термометров будут показывать +1+4 градуса на севере и северо-востоке. В Карпатах ожидается от 0 до минус 3 градусов.
Синоптик прогнозирует снег и мокрый снег в Киеве 1 февраля. По ее словам, на дорогах может быть гололед и снежная каша.
Ветер в Киеве будет порывистым.
В ближайшую ночь ожидается от минус 1 до минус 3 градусов. Днем в столице будет до плюс 2 градусов.
Уже к выходным в Украине похолодает, а вся следующая неделя будет морозной, также информирует Диденко.
Погода завтра — прогноз Укргидрометцентра
По информации Укргидрометцентра, в ночь на 1 февраля в Киеве ожидается -1°…-3°, днем 1 февраля будет 0°…+2°.
Погода завтра в столице будет пасмурной, может быть снег с дождем.
По прогнозам синоптиков порывы ветра в Киеве будут достигать 5-10 метров в секунду, однако в западных областях ветер может быть сильнее — от 15 до 20 метров в секунду.
Аналогичный прогноз дается практически по всем регионам страны, кроме южных областей.
На большей части Украины в ближайшие дни на дорогах будет гололед.
Напомним, нынешний январь побил температурные рекорды по всей Европе. Планета неумолимо нагревается, в результате чего Северная Америка столкнулась с сильнейшими штормами и смертельным похолоданием, а ряд стран на европейском континенте вынужден жить в условиях рекордной жары в январе.