Мокрий сніг і плюсова температура: якою буде погода завтра в Україні (відео)

Синоптики прогнозують опади та подекуди сильні пориви вітру. У Києві погода завтра буде хмарною.

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Перший день лютого в Україні очікується сніжним, але з плюсовою температурою. Фокус розібрався, якою буде погода завтра у різних регіонах країни.

Погода завтра — прогноз Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook пише, що 1 лютого в Україні очікуються опади.

У більшості областей країни прогнозується снігопад, місцями йтиме мокрий сніг. На півдні — переважно хмарно, проте в Запорізькій області також очікуються опади.

[ + – ] До вихідних в Україні похолодає Фото: facebook / Наталья Диденко

Вітер буде північно-західний, помірний, подекуди — із сильними поривами.

"Не варто ходити без шапки", — попереджає Діденко.

За її словами, температура повітря майже не зміниться. Вночі буде невеликий мороз, але вдень стрілки термометрів показуватимуть +1…+4 градуси на півночі та північному сході. У Карпатах очікується від 0 до мінус 3 градусів.

Синоптикиня прогнозує сніг і мокрий сніг у Києві 1 лютого. За її словами, на дорогах може бути ожеледиця та снігова каша.

Вітер у Києві буде рвучким.

Найближчої ночі очікується від мінус 1 до мінус 3 градусів. Вдень у столиці буде до плюс 2 градусів.

Вже до вихідних в Україні похолодає, а наступний тиждень буде морозним, також інформує Діденко.

Погода завтра — прогноз Укргідрометцентру

За інформацією Укргідрометцентру, у ніч на 1 лютого в Києві очікується -1°...-3°, вдень 1 лютого буде 0°...+2°.

Погода завтра у столиці буде похмурою, можливо сніг із дощем.

За прогнозами синоптиків пориви вітру в Києві сягатимуть 5-10 метрів за секунду, однак у західних областях вітер може бути сильнішим — від 15 до 20 метрів за секунду.

[ + – ] У Києві завтра прогнозується сніг із дощем Фото: укргідрометцентр

Аналогічний прогноз дається практично в усіх регіонах країни, крім південних областей.

На більшій частині України найближчими днями на дорогах буде ожеледиця.

Нагадаємо, цьогорічний січень побив температурні рекорди по всій Європі. Планета невблаганно нагрівається, внаслідок чого Північна Америка зіткнулася із сильними штормами та смертельним похолоданням, а низка країн на європейському континенті змушена жити в умовах рекордної спеки у січні.