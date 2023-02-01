Впервые в Украине: в Виннице обустроили суд в бомбоубежище (фото)

Заседания в Винницком апелляционном суде теперь смогут проводить и во время воздушной тревоги. В прошлом году из-за них рассмотрение дел отложили около 4 тысяч раз.

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Впервые в Украине Винницкий апелляционный суд обустроил место для заседаний в бомбоубежище. Такие меры были предприняты ввиду того, что в прошлом году из-за воздушных тревог отложили около 4 тысяч судебных заседаний. Об этом говорится в сообщении суда от 1 февраля.

По словам главы учреждения Сергея Медвецкого, такой шаг позволит сделать правосудие еще более доступным. Как и в обычном зале суда в укрытии есть техника для видео- и аудиофиксации заседаний. Также там обеспечены возможности для общения с участниками производств при помощи видеосвязи. Помимо этого в помещении есть альтернативный источник питания и система вентиляции.

Площадь нового зала заседаний Винницкого апелляционного суда составляет более 20 квадратных метров, а ремонтные работы на протяжении 2 месяцев вели рабочие учреждения.

"По закону о судоустройстве и статусе судей судебные заседания проводятся исключительно в специально оборудованном для этого помещении суда – зале заседаний, которое пригодно для размещения сторон и других участников судебного процесса и позволяет реализовывать предоставленные им процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности", — добавили в пресс-службе суда.

Напомним, вскоре депутаты Николаевского городского совета получат отдельные бомбоубежища в разных районах города. Цель этой инициативы — обеспечить депутатам возможность участвовать в голосованиях даже в условиях отключений света и сети.

Также мы писали, что, по данным Киевской областной военной администрации, в регионе находится 425 специальных укрытий на случай ядерного удара.