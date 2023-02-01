Вперше в Україні: у Вінниці облаштували суд у бомбосховищі (фото)

Засідання у Вінницькому апеляційному суді тепер зможуть проводити під час повітряної тривоги. Минулого року через них розгляд справ відклали близько 4 тисяч разів.

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Вперше в Україні Вінницький апеляційний суд облаштував місце для засідань у бомбосховищі. Таких заходів було вжито через те, що минулого року через повітряні тривоги відклали близько 4 тисяч судових засідань. Про це йдеться у повідомленні суду від 1 лютого.

За словами голови установи Сергія Медвецького, такий крок дозволить зробити правосуддя ще доступнішим. Як і у звичайній залі суду в укритті є техніка для відео- та аудіофіксації засідань. Також там забезпечено можливості для спілкування з учасниками проваджень за допомогою відеозв'язку. Крім цього у приміщенні є альтернативне джерело живлення та система вентиляції.

Площа нової зали засідань Вінницького апеляційного суду становить понад 20 квадратних метрів, а ремонтні роботи упродовж 2 місяців вели робочі установи.

"За законом про судоустрій та статус суддів судові засідання проводяться виключно у спеціально обладнаному для цього приміщенні суду — залі засідань, яка придатна для розміщення сторін та інших учасників судового процесу та дозволяє реалізовувати надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки", — додали у пресслужбі суду.

Нагадаємо, незабаром депутати Миколаївської міської ради отримають окремі бомбосховища у різних районах міста. Ціль цієї ініціативи — забезпечити депутатам можливість брати участь у голосуваннях навіть в умовах відключень світла та мережі.

Також ми писали, що, за даними Київської обласної військової адміністрації, у регіоні перебуває 425 спеціальних укриттів на випадок ядерного удару.