Загадочный пожар на строительстве "дороги смерти" к Крымскому мосту: 7 человек погибли (видео)

В сгоревшем бараке проживало около ста рабочих, приехавших в Крым из разных регионов РФ строить автотрассу "Таврида". Российский СК завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Related video

В ночь на 2 февраля в бытовках для рабочих, которые строят автотрассу "Таврида" в окрестностях аннексированного Севастополя, произошел пожар, который унес жизни восьми человек. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление назначенного РФ руководителя города Михаила Развожаева.

Отмечается, что загорелся двухэтажный жилой строительный модуль по улице Нефтяной, площадь пожара составила порядка 200 кв. метров. Утром пожарники загасили возгорание.

[ + – ] Последствия пожара в Крыму

Российский следственный комитет завел дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

В сгоревшем бараке проживало около ста рабочих, приехавших на территорию Крыма из разных российских регионов.

Городок, в котором жили рабочие, находится в собственности ООО "ДСК", — субподрядчика основной строительной компании автотрассы ЗАО "ВАД", которая, по данным СМИ, принадлежит друзьями главы Кремля, российским бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам.

Протяженность автотрассы "Таврида" превышает 250 км, она соединяет основные крымские города – Севастополь, Симферополь с российской Керчью. Строительство дороги было начато в 2017 году, а открытие запланировано на конец 2023-го.

Во время строительства "Тавриды" имело место множество ДТП с летальным исходом, из-за чего ее называют "дорогой смерти".

Ранее Фокус сообщал, что, по данным издания Politico, власти США не считают, что ВСУ удастся вернуть Крым в обозримом будущем. Официальный Киев, в свою очередь, не согласен с такой оценкой, поскольку ВСУ готовят масштабное наступление весной. К тому же, представители Украины напомнили, что разведка США на протяжении года ошибалась в прогнозах относительно возможностей Вооруженных сил Украины.

Напомним, что экс-командир "Азова" рассказал о положении в Бахмуте и сообщил, что "бои идут в городе".