Загадкова пожежа на будівництві "дороги смерті" до Кримського мосту: 7 людей загинули (відео)

У бараку, що згорів, проживало близько ста робітників, які приїхали до Криму з різних регіонів РФ будувати автотрасу "Таврида". Російський СК порушив справу за статтею про заподіяння смерті з необережності.

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У ніч на 2 лютого у модулях для робітників, які будують автотрасу "Таврида" на околицях анексованого Севастополя, сталася пожежа, яка забрала життя восьми людей. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву призначеного РФ керівника міста Михайла Развожаєва.

Зазначається, що спалахнув двоповерховий житловий будівельний модуль по вулиці Нафтовій, площа пожежі склала близько 200 кв. метрів. Вранці пожежники загасили загоряння.

[ + – ] Наслідки пожежі у Криму

Російський слідчий комітет завів справу за статтею про заподіяння смерті через необережність двом або більше особам.

У бараку, що згорів, проживало близько ста робітників, які приїхали на територію Криму з різних російських регіонів.

Містечко, в якому жили робітники, знаходиться у власності ТОВ "ДСК", — субпідрядника основної будівельної компанії автотраси ЗАТ "ВАД", яка, за даними ЗМІ, належить друзями глави Кремля, російським бізнесменам Аркадію та Борису Ротенбергам.

Протяжність автотраси "Таврида" перевищує 250 км, вона сполучає основні кримські міста – Севастополь, Сімферополь, Керч. Будівництво дороги було розпочато у 2017 році, а відкриття заплановане на кінець 2023-го.

Під час будівництва "Тавриди" мала місце безліч ДТП із летальним кінцем, через що її називають "дорогою смерті".

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними видання Politico, влада США не вважає, що ВСУ вдасться повернути Крим у найближчому майбутньому. Офіційний Київ, у свою чергу, не погоджується з такою оцінкою, оскільки ЗСУ готують масштабний наступ навесні. Крім того, представники України нагадали, що розвідка США протягом року помилялася у прогнозах щодо можливостей Збройних сил України.

Нагадаємо, що екскомандир "Азова" розповів про становище у Бахмуті та повідомив, що "бої йдуть у місті".