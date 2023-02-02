Не обращались с заявлениями: в ГМС отреагировали на скандал с белорусом Лазаревым и его женой

Представители ведомства утверждают, что провели проверку данного инцидента. А сама пара якобы подтвердила, что не обращалась к чиновникам за услугами.

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Украина никогда не отказывала в оформлении документов на проживания в нашей стране или в получении гражданства белорусам, которые воюют с РФ на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

"Государственная миграционная служба опровергает освещенную в соцсетях и СМИ информацию об отказе в оформлении документов на право проживания в Украине гражданам Республики Беларусь, защищавшим территориальную целостность нашего государства в полку Кастуся Калиновского", — говорится в официальном сообщении ведомства.

В ГМС уточнили, что провели проверку и не установили ни одного факта отказа гражданам Беларуси в оформлении украинского гражданства. Более того, во время личного приема иностранцы подтвердили, что они не обращались с заявлениями и не получали отказов от сотрудников профильного ведомства.

Таким образом, подчеркнули в профильном ведомстве, информация о том, что белорусскому добровольцу, защищавшему Украину от российских оккупантов, отказали в оформлении украинского гражданства, не соответствует действительности.

Представители Государственной миграционной службы Украины даже дали рекомендации всем иностранцам, желающим получить украинский паспорт.

"Во избежание возможных недоразумений в подобных случаях иностранцам и лицам без гражданства необходимо своевременно обращаться к подразделениям ГМС относительно своевременного оформления необходимых документов для законного пребывания на территории Украины", — напомнили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что украинская сторона якобы отказалась оформлять документы белорусскому добровольцу и его жене. Бывший боец полка им. Калиновского Алексей Лазарев подавался на ВНЖ, а его супруга Вероника — на беженство, но их заявки в миграционной службе не приняли.

В конце января Фокус также писал, что сын Олега Сенцова получил украинское гражданство. Двухмесячный ребенок получил украинское гражданство в США.