Не зверталися із заявами: у ДМС відреагували на скандал із білорусом Лазарєвим і його дружиною

Представники відомства стверджують, що перевірили цей інцидент. А сама пара нібито підтвердила, що не зверталася до чиновників за послугами.

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Україна ніколи не відмовляла в оформленні документів на проживання у нашій країні чи в отриманні громадянства білорусам, які воюють з РФ на боці Збройних сил України. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

"Державна міграційна служба спростовує висвітлену в соцмережах і ЗМІ інформацію про відмову в оформленні документів на право проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь, які захищали територіальну цілісність нашої держави у полку Кастуся Калиновського", — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

У ДМС уточнили, що провели перевірку та не встановили жодного факту відмови громадянам Білорусі в оформленні українського громадянства. Ба більше, під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися із заявами та не отримували відмов від співробітників профільного відомства.

Так, наголосили у профільному відомстві, інформація про те, що білоруському добровольцю, котрий захищав Україну від російських окупантів, відмовили в оформленні українського громадянства, не відповідає дійсності.

Представники Державної міграційної служби України навіть надали рекомендації всім іноземцям, які бажають отримати український паспорт.

"Щоб уникнути можливих непорозумінь у подібних випадках іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно звертатися до підрозділів ДМС щодо своєчасного оформлення необхідних документів для законного перебування на території України", — нагадали у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська сторона нібито відмовилася оформляти документи білоруському добровольцю та його дружині. Колишній боєць полку ім. Калиновського Олексій Лазарєв подавався на ВНЖ, а його дружина Вероніка — на біженство, але їхні заявки у міграційній службі не прийняли.

Наприкінці січня Фокус також писав, що син Олега Сенцова отримав українське громадянство. Двомісячна дитина отримала українське громадянство у США.