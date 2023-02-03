Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила "Укрпочту" в Киеве (фото, видео)

Фон дер Ляйен посетила Главпочтамт, чтобы пообщаться с людьми, которые пришли для обмена старых ламп на энергосберегающие. По ее словам, ЕС предоставит 35 млн LED-ламп Украине.

Related video

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила отделение "Укрпочты" на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

По словам главы правительства, вместе с Президентом Еврокомиссии они посетили Главпочтамт, чтобы пообщаться с людьми, которые пришли для обмена старых ламп на энергосберегающие LED-лампы.

Шмыгаль написал, что за первые три дня украинцы обменяли уже более 750 тысяч ламп.

"Заказать услугу можно как в отделении "Укрпочты", так и в приложении Действие. LED-лампы позволят дополнительно сэкономить на электроэнергии", — написал он.

По словам премьер-министра, уже на следующей неделе 6 млн ламп будут распределены между городами районного значения. Более того, уже к концу месяца воспользоваться услугой смогут и жители сел благодаря мобильным отделениям "Укрпочты".

Также Шмыгаль поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за то, что она содействует инициативе.

[ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Киеве [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Киеве [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Киеве [ + – ] Урсула фон дер Ляйен в Киеве

Отметим, что сама Урсула фон дер Ляйен у себя в Twitter написала, что ЕС предоставит 35 млн LED-ламп Украине.

"Каждый киловатт сэкономленной энергии бесценен для противодействия энергетической войне России", — написала она.

[ + – ] Урсула фон дер Ляйен посетила отделение "Укрпочты" в Киеве

Ранее Фокус писал, что в "Укрэнерго" на примере пирога объяснили, как распределяют свет. В компании заявили, что увеличить чью-то долю в распределении лимитов электроэнергии можно только долю за счет уменьшения доли кого-то другого.

Также сообщалось, что в Украине стартует пилотный проект по восстановлению энергосистемы. В рамках проекта энергетические объекты в одном из регионов Украины перестроят на более энергоэффективное оборудование. Реализовать эту идею хотят на наиболее пострадавших от войны территориях.