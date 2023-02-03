Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала "Укрпошту" в Києві (фото, відео)

Фон дер Ляєн відвідала Головпоштамт, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну старих ламп на енергозберігальні. За її словами, ЄС надасть 35 млн LED-ламп Україні.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала відділення "Укрпошти" на Майдані Незалежності в Києві. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

За словами глави уряду, разом із Президенткою Єврокомісії вони відвідали Головпоштамт, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну старих ламп на енергозберігальні LED-лампи.

Шмигаль написав, що за перші три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч ламп.

"Замовити послугу можна як у відділенні "Укрпошти", так і в додатку "Дія". LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії", — написав він.

За словами прем'єр-міністра, вже наступного тижня 6 млн ламп буде розподілено між містами районного значення. Крім того, вже до кінця місяця скористатися послугою зможуть і мешканці сіл завдяки мобільним відділенням "Укрпошти".

Також Шмигаль подякував Урсулі фон дер Ляєн за те, що вона сприяє ініціативі.

[ + – ] Урсула фон дер Ляєн у Києві [ + – ] Урсула фон дер Ляєн у Києві [ + – ] Урсула фон дер Ляєн у Києві [ + – ] Урсула фон дер Ляєн у Києві

Зазначимо, що сама Урсула фон дер Ляєн у себе на Twitter написала, що ЄС надасть 35 млн LED-ламп Україні.

"Кожен кіловат зекономленої енергії безцінний для протидії енергетичній війні Росії", — написала вона.

[ + – ] Урсула фон дер Ляєн відвідала відділення "Укрпошти" в Києві

Раніше Фокус писав, що в "Укренерго" на прикладі пирога пояснили, як розподіляють світло. У компанії заявили, що збільшити чиюсь частку в розподілі лімітів електроенергії можна лише за рахунок зменшення частки когось іншого.

Також повідомлялося, що в Україні стартує пілотний проєкт із відновлення енергосистеми. У межах проєкту енергетичні об'єкти в одному з регіонів України перебудують на енергоефективніше обладнання. Реалізувати цю ідею хочуть на територіях, що найбільш постраждали від війни.