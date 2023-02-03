Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала "Укрпошту" в Києві (фото, відео)
Фон дер Ляєн відвідала Головпоштамт, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну старих ламп на енергозберігальні. За її словами, ЄС надасть 35 млн LED-ламп Україні.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала відділення "Укрпошти" на Майдані Незалежності в Києві. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.
За словами глави уряду, разом із Президенткою Єврокомісії вони відвідали Головпоштамт, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну старих ламп на енергозберігальні LED-лампи.
Шмигаль написав, що за перші три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч ламп.
"Замовити послугу можна як у відділенні "Укрпошти", так і в додатку "Дія". LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії", — написав він.
За словами прем'єр-міністра, вже наступного тижня 6 млн ламп буде розподілено між містами районного значення. Крім того, вже до кінця місяця скористатися послугою зможуть і мешканці сіл завдяки мобільним відділенням "Укрпошти".
Також Шмигаль подякував Урсулі фон дер Ляєн за те, що вона сприяє ініціативі.
Зазначимо, що сама Урсула фон дер Ляєн у себе на Twitter написала, що ЄС надасть 35 млн LED-ламп Україні.
"Кожен кіловат зекономленої енергії безцінний для протидії енергетичній війні Росії", — написала вона.
Раніше Фокус писав, що в "Укренерго" на прикладі пирога пояснили, як розподіляють світло. У компанії заявили, що збільшити чиюсь частку в розподілі лімітів електроенергії можна лише за рахунок зменшення частки когось іншого.
Також повідомлялося, що в Україні стартує пілотний проєкт із відновлення енергосистеми. У межах проєкту енергетичні об'єкти в одному з регіонів України перебудують на енергоефективніше обладнання. Реалізувати цю ідею хочуть на територіях, що найбільш постраждали від війни.