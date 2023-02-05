В одном из ресторанов Киева обнаружили "прослушку", — соцсети (фото)

Постороннюю аппаратуру, как утверждает юрист Виталий Яницкий, нашли под столиками, после чего заведение якобы опечатали. На момент публикации материала полиция официально не комментировала информацию о выявлении "прослушки" в ресторане Киева.

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В одном из ресторанов Киева обнаружили более 10 прослушивающих устройств. Об этом 5 февраля в своем Facebook сообщил юрист Виталий Яницкий.

По его словам, прослушивающие устройства якобы обнаружили под столами в киевском ресторане Steakhouse.

Яницкий напомнил, что заведение расположено на улице Владимирской возле зданий Службы безопасности и КГГА. Юрист утверждает, что стал свидетелем, как правоохранители опечатали ресторан Steakhouse после выявления более 10 прослушивающих устройств.

"Времена Януковича возвращаются или что это такое? Интересно, с какой целью они там устанавливались? Или кого-то ждали? Пока вопросов больше чем ответов. Вопрос только для чего? Есть подозрения, что записи использовались в коммерческих целях и сливались или продавались другим заинтересованным лицам", — продолжил Яницкий и добавил, что подобные инсайдерские "сливы" имеют большой спрос на черном рынке.

В качестве подтверждения своих слов юрист опубликовал фотографии устройств, которые якобы обнаружили под столами в заведении. На снимках запечатлены автономные диктофоны "Сорока 16.2", позволяющие непрерывно записывать в течение 1122 часов. Запись, как утверждают разработчики, производится на съемную карту памяти формата microSD до 16 Гб, а само оборудование подходит для записи в больших помещениях, например в лекционных залах, на конференциях.

На момент публикации пресс-служба Нацполиции Киева официально не комментировала информацию о якобы выявлении прослушивающих устройств в указанном ресторане.

Фокус попытался связаться с руководством ресторана Steakhouse, но на момент публикации пока не получил ответа от администрации. В случае обратной связи мы обновим материал и дополним его заявлением заведения.

Отметим, что в августе 2022 года журналист и публицист Виталий Портников обнаружил в своем доме прослушивающее устройство. Постороннее оборудование находилось находилось под кроватью, после чего аппаратуру изъяли и отправили на экспертизу.

Также в августе СБУ сообщила о разоблачении бывшего чиновника Верховной Рады, который по заданию российских спецслужб хотел установить прослушку в зале парламента.