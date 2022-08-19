Экс-чиновник Рады по заданию ФСБ хотел установить прослушку в парламенте, — СБУ (видео)

Коллаборант с допуском к различным помещениям также собирал разведданные о визитах иностранных делегаций.

Служба безопасности сообщила о разоблачении попытки установить прослушивающие устройства ФСБ РФ в здании Верховной Рады. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Прослушивающие устройства в кулуарах Верховной Рады должен был установить бывший сотрудник подразделения обеспечения Управления делами Аппарата парламента, который был завербован вражескими спецслужбами во время поездки в оккупированный Крым.

По указанию кураторов подозреваемый должен был собирать разведывательные данные о визитах иностранных делегаций в Верховную Раду, в том числе, о персональном составе, содержании официальных и неформальных разговоров. Помимо этого, бывший сотрудник Аппарата получил задание изучить возможность установки прослушивающих устройств в кулуарах и залах парламента.

"Для этого чиновник должен было использовать свои служебные полномочия, которые предусматривали допуск и доступ к разным помещениям административного здания. Впрочем, на момент начала полномасштабной агрессии РФ он уволился из Рады, поэтому не выполнил ни одной задачи оккупантов. Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области", — продолжили в СБУ и добавили, что факт вербовки правоохранители установили во время проведения спецпроверки.

Бывший сотрудник Аппарата ВР признал, что сотрудничал с российскими спецслужбами и детально рассказал, какие ему были поставлены задачи кураторами. По данному факту начато уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса — "Государственная измена". Если вина подозреваемого будет доказана в суде — ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

[ + – ] СБУ разоблачила установку прослушивающих устройств в Верховной Раде

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Одессе медицинского работника, который добровольно сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал оккупантам информацию о месторасположении подразделений ВСУ. Полученную информацию захватчики планировали использовать для осуществления ракетных ударов.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила коллаборанта, который лично корректировал ракетный удар ВС РФ по зданию Харьковской ОГА.