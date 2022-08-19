Ексчиновник Ради за завданням ФСБ хотів встановити прослушку в парламенті, — СБУ (відео)

Колаборант із допуском до різних приміщень також збирав розвідувальні дані про візити іноземних делегацій.

Служба безпеки повідомила про викриття спроби встановити прослуховувальні пристрої ФСБ РФ у будівлі Верховної Ради. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Прослуховувальні пристрої в кулуарах Верховної Ради мав встановити колишній співробітник підрозділу забезпечення Управління справами Апарату парламенту, який був завербований ворожими спецслужбами під час поїздки в окупований Крим.

За вказівкою кураторів підозрюваний мав збирати розвідувальні дані про візити іноземних делегацій до Верховної Ради, зокрема про персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов. Крім цього, колишній співробітник Апарату отримав завдання вивчити можливість встановлення прослуховувальних пристроїв у кулуарах і залах парламенту.

"Для цього чиновник мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі. Утім, на момент початку повномасштабної агресії РФ він звільнився з Ради, тому не виконав жодного завдання окупантів. Потім агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області", — продовжили в СБУ та додали, що факт вербування правоохоронці встановили під час проведення спецперевірки.

Колишній співробітник Апарату ВР визнав, що співпрацював із російськими спецслужбами та детально розповів, які йому були поставлені завдання кураторами. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу — "Державна зрада". Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді — йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

[ + – ] СБУ викрила встановлення прослуховувальних пристроїв у Верховній Раді

Нагадаємо, раніше СБУ викрила в Одесі медичного працівника, який добровільно співпрацював із російськими спецслужбами та передавав окупантам інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію загарбники планували використати для здійснення ракетних ударів.

Також повідомлялося, що СБУ викрила колаборанта, який особисто коригував ракетний удар ЗС РФ по будівлі Харківської ОДА.