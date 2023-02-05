В одному з ресторанів Києва виявили "прослушку", — соцмережі (фото)

Сторонню апаратуру, як стверджує юрист Віталій Яницький, знайшли під столиками, після чого заклад нібито опечатали. На момент публікації матеріалу поліція офіційно не коментувала інформацію про виявлення "прослушки" в ресторані Києва.

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В одному з ресторанів Києва виявили понад 10 прослуховувальних пристроїв. Про це 5 лютого у своєму Facebook повідомив юрист Віталій Яницький.

За його словами, прослуховувальні пристрої нібито виявили під столами в київському ресторані Steakhouse.

Яницький нагадав, що заклад розташований на вулиці Володимирській біля будівель Служби безпеки та КМДА. Юрист стверджує, що став свідком, як правоохоронці опечатали ресторан Steakhouse після виявлення понад 10 прослуховувальних пристроїв.

"Часи Януковича повертаються чи що воно таке? Цікаво, з якою метою вони там встановлювалися? Чи на когось чекали? Поки питань більше ніж відповідей. Питання тільки для чого? Є підозри, що записи використовувалися у комерційних цілях та зливались чи продавалися іншим зацікавленим особам", — продовжив Яницький і додав, що подібні інсайдерські "зливи" мають великий попит на чорному ринку.

Як підтвердження своїх слів юрист опублікував фото пристроїв, які нібито знайшли під столами у закладі. На знімках відображені автономні диктофони "Сорока 16.2", що дозволяють безперервно записувати протягом 1 122 годин. Запис, як стверджують розробники, здійснюється на знімну карту пам'яті формату microSD до 16 Гб, а саме обладнання підходить для запису у великих приміщеннях, наприклад, у лекційних залах, на конференціях.

На момент публікації пресслужба Нацполіції Києва офіційно не коментувала інформацію про нібито виявлення прослуховувальних пристроїв у вказаному ресторані.

Фокус спробував зв'язатися з керівництвом ресторану Steakhouse, але на момент публікації поки що не отримав відповіді від адміністрації. У разі зворотного зв'язку ми оновимо матеріал та доповнимо його заявою закладу.

Зазначимо, що в серпні 2022 року журналіст і публіцист Віталій Портников знайшов у своєму будинку прослуховувальний пристрій. Стороннє обладнання знаходилося під ліжком, після чого апаратуру вилучили та відправили на експертизу.

Також у серпні СБУ повідомила про викриття колишнього чиновника Верховної Ради, який за завданням російських спецслужб хотів встановити прослушку в залі парламенту.