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Украина

Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице (фото)

Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице
Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице

16-летний подросток в Бориславе получил пулевое ранение и был госпитализирован в больницу.

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В Бориславе Львовской области в больницу доставили подростка с пулевым ранением. Его подстрелил незнакомец, когда юноша вступился за пожилую женщину на улице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Инцидент произошел 4 февраля в Бориславе. 16-летний парень возвращался домой и стал свидетелем конфликта между пенсионеркой и молодым человеком. Подросток вмешался, чтобы защитить бабушку. Его оппонент вытащил травматический пистолет и выстрелил из него в юношу.

Парня доставили в больницу и удалили с ноги пулю. Его жизни ничего не угрожает.

Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице Fullscreen
Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице
Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице Fullscreen
Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице

Правоохранители оперативно разыскали стрелка. Им оказался 32-летний житель Борислава. Задержанному уже сообщено о подозрении в хулиганстве.

За совершенное ему грозит наказание – до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, вскоре задержанному изберут меру пресечения.

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