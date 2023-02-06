Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице (фото)

16-летний подросток в Бориславе получил пулевое ранение и был госпитализирован в больницу.

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В Бориславе Львовской области в больницу доставили подростка с пулевым ранением. Его подстрелил незнакомец, когда юноша вступился за пожилую женщину на улице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Инцидент произошел 4 февраля в Бориславе. 16-летний парень возвращался домой и стал свидетелем конфликта между пенсионеркой и молодым человеком. Подросток вмешался, чтобы защитить бабушку. Его оппонент вытащил травматический пистолет и выстрелил из него в юношу.

Парня доставили в больницу и удалили с ноги пулю. Его жизни ничего не угрожает.

[ + – ] Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице

[ + – ] Во Львовской области ранили подростка, который вступился за женщину на улице

Правоохранители оперативно разыскали стрелка. Им оказался 32-летний житель Борислава. Задержанному уже сообщено о подозрении в хулиганстве.

За совершенное ему грозит наказание – до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, вскоре задержанному изберут меру пресечения.

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