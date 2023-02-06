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На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці (фото)

На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці
На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці

16-річний підліток у Бориславі отримав кульове поранення і був госпіталізований до лікарні.

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У Бориславі Львівської області до лікарні доправили підлітка з кульовим пораненням. Його підстрелив незнайомець коли юнак заступився за літню жінку на вулиці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

Інцидент стався 4 лютого у Бориславі. 16-річний хлопець повертався додому і став свідком конфлікту між пенсіонеркою та молодим чоловіком. Підліток втрутився, щоб захистити бабусю. Його опонент дістав травматичний пістолет і вистрелив з нього у юнака.

Хлопця доправили до лікарні й вилучили з ноги кулю. Його життю нічого не загрожує.

На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці Fullscreen
На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці
На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці Fullscreen
На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці

Правоохоронці оперативно розшукали стрільця. Ним виявився 32-річний житель Борислава. Затриманому вже повідомлено про підозру у хуліганстві.

За скоєне йому загрожує покарання – до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід.

Раніше Фокус повідомляв, що наприкінці грудня 2022 року у Криму "кадирівці" побили підлітка, який заступився за дівчину у кафе. Очевидці розповіли, що охорона закладу ніяк не заважала кривавому розбиранню.

Наприкінці січня у Єрусалимі 13-річний палестинець стріляв у людей. Підліток із пістолетом напав на групу з 5 осіб у місці археологічних розкопок у місті Давида. Поранення отримали двоє чоловіків.