На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці (фото)

16-річний підліток у Бориславі отримав кульове поранення і був госпіталізований до лікарні.

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У Бориславі Львівської області до лікарні доправили підлітка з кульовим пораненням. Його підстрелив незнайомець коли юнак заступився за літню жінку на вулиці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Львівської області.

Інцидент стався 4 лютого у Бориславі. 16-річний хлопець повертався додому і став свідком конфлікту між пенсіонеркою та молодим чоловіком. Підліток втрутився, щоб захистити бабусю. Його опонент дістав травматичний пістолет і вистрелив з нього у юнака.

Хлопця доправили до лікарні й вилучили з ноги кулю. Його життю нічого не загрожує.

[ + – ] На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці

[ + – ] На Львівщині поранили підлітка, який заступився за жінку на вулиці

Правоохоронці оперативно розшукали стрільця. Ним виявився 32-річний житель Борислава. Затриманому вже повідомлено про підозру у хуліганстві.

За скоєне йому загрожує покарання – до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід.

Раніше Фокус повідомляв, що наприкінці грудня 2022 року у Криму "кадирівці" побили підлітка, який заступився за дівчину у кафе. Очевидці розповіли, що охорона закладу ніяк не заважала кривавому розбиранню.

Наприкінці січня у Єрусалимі 13-річний палестинець стріляв у людей. Підліток із пістолетом напав на групу з 5 осіб у місці археологічних розкопок у місті Давида. Поранення отримали двоє чоловіків.