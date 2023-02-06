"Потребление электроэнергии растет": в Укрэнерго объяснили ограничения в Киеве и двух областях

Особенно ощутим дефицит мощности в утренние и вечерние часы. В результате 13 ракетных и 15 дроновых атак России повреждены электростанции и высоковольтная сеть.

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Дефицит вызван началом рабочей недели и значительным похолоданием. Сетевые ограничения сохраняются в Одесской и Киевской областях, а также в Киеве. Об этом пресс-служба "Укрэнерго" сообщила 6 февраля в 11:30 в соцсетях.

В результате 13 ракетных и 15 дроновых атак России повреждены электростанции и высоковольтная сеть. После каждого последующего попадания по энергосистеме восстановление усложняется все больше.

"В усиленном режиме ведутся ремонтные работы на всех энергообъектах Одесской области, пострадавших от российских атак. В настоящее время усилия сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района", — заявили в "Укрэнерго".

Кроме того, ремонтные бригады "Укрэнерго" совместно с облэнерго работают над питанием Одессы по резервным схемам. Объекты инфраструктуры должны перейти на альтернативные источники питания, определенный объем мощности смогут направить для бытовых потребителей. В Одессе и близлежащих районах действуют аварийные отключения.

"Восстановительные работы ведутся круглосуточно", — уверяют в "Укрэнерго".

Напомним, в результате масштабных аварий на подстанции НЭК "Укрэнерго" 4 февраля почти 300 тысяч потребителей в Одессе остались без света. Ситуация остается сложной. По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, город вернется к обычным графикам отключений примерно с 10 февраля. После перехода на автономные источники энергии одесситы смогут получать свет 4 или 6 часов в сутки. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в город направили мощные генераторы — около 75 единиц.

Ранее, 2 февраля, Фокус писал об импорте электроэнергии из Европы. Украина стремится к увеличению импорта в 2-2,5 раза, такой шаг поможет покрыть половину дефицита. Европейская электроэнергия дороже, однако промышленные потребители готовы платить, чтобы иметь возможность производить и продавать продукцию.