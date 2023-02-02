Какой объем дефицита электроэнергии в Украине может покрыть Европа: в "Укрэнерго" ответили (видео)

На данный момент европейская сторона ограничивает поставки электричества, однако Украина добивается увеличения импорта в 2-2,5 раза, сообщили в энергетической компании.

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Украина добивается увеличения импорта электроэнергии из Европы в 2-2,5 раза. В таком случае этот шаг поможет покрыть 50% дефицита в отечественной энергосистеме. Об этом в эфире канала "Мы — Украина" в четверг, 2 февраля, рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, электроэнергия из Европы дороже той, которая вырабатывается в Украине, однако украинские промышленные потребители готовы платить такую цену для того, чтобы продолжать производить продукцию, продавать на внутреннем рынке или экспортировать ее. Глава правления энергетической компании добавил, что на данный момент импорт электричества в Украину набирает обороты и у государства есть значительные возможности для получения энергии из-за рубежа. В то же время существуют ряд ограничений с европейской стороны, которые призваны избежать технических проблем для энергосистемы региона.

"Мы сейчас боремся за то, чтобы это увеличение происходило как можно скорее и как можно большими шагами. По нашим оценкам, этот лимит, который сегодня доведен европейцами совокупно для Украины и Молдовы, можно увеличить по крайней мере в 2-2,5 раза", — сказал Кудрицкий.

Глава правления "Укрэнерго" отметил, что в случае, если удастся нарастить импорт в вышеуказанных объемах, то дефицит в украинской энергосистеме упадет на 40-50%.

Напомним, в четверг в "Укрэнерго" также рассказали, как рассчитываются лимиты на электроэнергию между областями.

Ранее в этом году работники одной из украинских теплоэлектростанций показали журналистам последствия ракетных ударов по объекту.