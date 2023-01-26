Трансформатор подбросило на десятки метров: ДТЭК показал последствия ракетного удара РФ по ТЭС (видео)

Энергетики показали полностью уничтоженное оборудование станции и объяснили, что заменить его европейскими аналогами технически невозможно. В связи с этим компании может понадобиться завозить трансформаторы из Китая.

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Работники одной из украинских теплоэлектростанций, принадлежащей компании ДТЭК, показали журналистам последствия ракетных ударов по объекту, в результате которых трансформатор был полностью уничтожен. В результате ряд регионов испытывают дефицит электроэнергии, а на восстановление оборудования могут уйти месяцы. Об этом говорится в сюжете, который был показан в эфире телемарафона.

По последним данным, по электростанциям ДТЭК российские войска с начала полномасштабной войны нанесли 26 ракетных ударов, погибли 127 энергетиков, еще 318 получили ранения. Работники одной из пострадавших электростанций показали журналистам посеченный осколками трансформатор — по их словам, оборудование весом 60 тонн во время удара подбросило на десятки метров.

"Все уничтожено… Представьте себе, что он (трансформатор) весит 60 тонн и его подкинуло, он слетел с рельс. То есть, мощность была невероятная… Это был такой тупой громкий звук внезапный. Сразу пропало питание электростанции", — рассказали энергетики.

Помимо этого повреждения получили вагоны поезда, которыми ранее на станцию доставляли уголь. Во время происшествия на объекте находились более 10 сотрудников, покинуть рабочее место во время воздушной тревоги они не имеют права.

Журналисты рассказали, что пожар на ТЭС тушили на протяжении более трех часов, а последствия удара ликвидируют до сих пор. Ремонту трансформатор не подлежит.

"У нас есть огромный дефицит выработки генерации электроэнергии, передача у нас усложнена, так как много резервных и рабочих линий уничтожены. Трансформаторов много нерабочих после ракетных ударов РФ. У нас происходит недостача электроэнергии в определенных регионах", — рассказали работники станции.

Также энергетики объяснили, что на изготовление подобного трансформатора необходим по меньшей мере год — ранее их производили в Украине, однако из-за полномасштабной войны соответствующий завод не работает, а заменить трансформатор на европейский технически невозможно.

"Возможно необходимые трансформаторы есть в ближнем зарубежье — если это так, то компания будет пытаться их оттуда привезти в Украину. Если не удастся, будем тогда заказывать в Китае или Польше", — рассказал специалист.

В свою очередь генеральный директор "ДТЭК Энерго" в эфире телемарафона заявил, что в ближайшее месяцы прекращения отключений света украинцам ожидать не стоит.

"Устранить повреждения, которые у нас есть, в краткий промежуток времени — невозможно. Восстановление займет месяцы… Если не будет новых обстрелов", — сообщил руководитель компании.

Напомним, 26 января Киевская областная военная администрация сообщала, что в результате атаки зафиксировано попадание в энергетический объект на территории области.

Тем временем ДТЭК сообщил, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с выработкой электроэнергии после атаки, поэтому Киев и Киевская область вернулись к графикам отключений. До этого в регионах свет отключали в аварийном режиме.