Трансформатор підкинуло на десятки метрів: ДТЕК показав наслідки ракетного удару РФ по ТЕС (відео)

Енергетики показали повністю знищене обладнання станції та пояснили, що замінити його європейськими аналогами технічно неможливо. У зв'язку з цим компанії може знадобитися завозити трансформатори з Китаю.

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Працівники однієї з українських теплоелектростанцій, що належить компанії ДТЕК, показали журналістам наслідки ракетних ударів по об'єкту, внаслідок яких трансформатор був повністю знищений. Як наслідок низка регіонів відчувають дефіцит електроенергії, а на відновлення обладнання можуть піти місяці. Про це йдеться у сюжеті, який був показаний в ефірі телемарафону.

За останніми даними, електростанціями ДТЕК російські війська з початку повномасштабної війни завдали 26 ракетних ударів, загинули 127 енергетиків, ще 318 отримали поранення. Працівники однієї з постраждалих електростанцій показали журналістам посічений уламками трансформатор — за їхніми словами, обладнання вагою 60 тонн під час удару підкинуло на десятки метрів.

"Усе знищено... Уявіть собі, що він (трансформатор) важить 60 тонн і його підкинуло, він злетів із рейок. Тобто потужність була неймовірна... Це був такий тупий гучний раптовий звук. Одразу зникло живлення електростанції", — розповіли енергетики.

Крім цього, пошкодження отримали вагони потяга, якими раніше на станцію доставляли вугілля. Під час події на об'єкті перебувало понад 10 співробітників, покинути робоче місце під час повітряної тривоги вони не мають права.

Журналісти розповіли, що пожежу на ТЕС гасили протягом понад три години, а наслідки удару ліквідують досі. Ремонту трансформатор не підлягає.

"У нас є величезний дефіцит вироблення генерації електроенергії, передавання у нас ускладнене, оскільки багато резервних і робочих ліній знищено. Трансформаторів багато неробочих після ракетних ударів РФ. У нас відбувається нестача електроенергії у певних регіонах", — розповіли працівники станції.

Також енергетики пояснили, що на виготовлення такого трансформатора необхідний щонайменше рік — раніше їх виробляли в Україні, проте через повномасштабну війну відповідний завод не працює, а замінити трансформатор на європейський технічно неможливо.

"Можливо необхідні трансформатори є у ближньому зарубіжжі — якщо це так, то компанія намагатиметься їх звідти привезти в Україну. Якщо не вдасться, тоді замовлятимемо в Китаї чи Польщі", — розповів фахівець.

Зі свого боку генеральний директор "ДТЕК Енерго" в ефірі телемарафону заявив, що найближчими місяцями припинення відключень світла українцям очікувати не варто.

"Усунути пошкодження, які у нас є, у короткий проміжок часу неможливо. Відновлення займе місяці... Якщо не буде нових обстрілів", — повідомив керівник компанії.

Нагадаємо, 26 січня Київська обласна військова адміністрація повідомляла, що внаслідок атаки зафіксовано влучання в енергетичний об'єкт на території області.

Тим часом ДТЕК повідомив, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з виробленням електроенергії після атаки, тому Київ і Київська область повернулися до графіків відключень. До цього в регіонах світло відключали в аварійному режимі.