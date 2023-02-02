Який обсяг дефіциту електроенергії в Україні може покрити Європа: "Укренерго" відповіли (відео)

Наразі європейська сторона обмежує постачання електрики, проте Україна домагається збільшення імпорту у 2-2,5 раза, повідомили в енергетичній компанії.

Related video

Україна прагне збільшення імпорту електроенергії з Європи в 2-2,5 раза. У такому разі цей крок допоможе покрити 50% дефіциту вітчизняної енергосистеми. Про це в ефірі каналу "Ми — Україна" у четвер, 2 лютого, розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За словами Кудрицького, електроенергія з Європи дорожча за ту, яка виробляється в Україні, проте українські промислові споживачі готові платити таку ціну для того, щоб продовжувати виробляти продукцію, продавати на внутрішньому ринку або експортувати її. Глава правління енергетичної компанії додав, що на цей час імпорт електрики в Україну набирає обертів і держава має значні можливості для отримання енергії з-за кордону. Водночас існує низка обмежень з європейської сторони, які покликані уникнути технічних проблем для енергосистеми регіону.

"Ми зараз боремося за те, щоб це збільшення відбувалося якнайшвидше і якомога більшими кроками. За нашими оцінками, цей ліміт, який сьогодні доведений європейцями сукупно для України та Молдови, можна збільшити принаймні в 2-2,5 раза" — сказав Кудрицький.

Глава правління "Укренерго" зазначив, що у разі, якщо вдасться наростити імпорт у вищезазначених обсягах, то дефіцит в українській енергосистемі впаде на 40-50%.

Нагадаємо, у четвер в "Укренерго" також розповіли, як розраховуються ліміти на електроенергію між областями.

Раніше цього року працівники однієї з українських теплоелектростанцій показали журналістам наслідки ракетних ударів по об'єкту.