"Споживання електроенергії зростає": в Укренерго пояснили обмеження в Києві і двох областях

Особливо відчутний дефіцит потужності у ранкові та вечірні години. Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак Росії пошкоджені електростанції та високовольтна мережа.

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Дефіцит викликаний початком робочого тижня та суттєвим похолоданням. Мережеві обмеження зберігаються в Одеській та Київській областях, а також у Києві. Про це пресслужба "Укренерго" повідомила 6 лютого об 11:30 у соцмережах.

Внаслідок 13 ракетних та 15 дронових атак Росії пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Після кожного наступного влучання по енергосистемі відновлення ускладнюється все більше.

"У посиленому режимі ведуться ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак. Наразі зусилля сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району", — заявили в "Укренерго".

Окрім того, ремонтні бригади "Укренерго" спільно з обленерго працюють над заживленням Одеси по резервних схемах. Об’єкти інфраструктури мають перейти на альтернативні джерела живлення, тоді певний обсяг потужності зможуть спрямувати для побутових споживачів. В Одесі та прилеглих районах нині діють аварійні відключення.

"Відновлювальні роботи ведуться цілодобово", — запевняють в "Укренерго".

Нагадаємо, внаслідок масштабних аварій на підстанції НЕК "Укренерго" 4 лютого майже 300 тисяч споживачів в Одесі залишились без світла. Ситуація залишається складною. За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, місто повернеться до звичайних графіків відключень приблизно з 10 лютого. Після переходу на автономні джерела енергії одесити зможуть отримувати світло 4 або 6 годин на добу. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у місто направили потужні генератори — близько 75 одиниць.

Раніше, 2 лютого, Фокус писав про імпорт електроенергії з Європи. Україна прагне збільшення імпорту у 2-2,5 раза, такий крок допоможе покрити половину дефіциту. Європейська електроенергія дорожча, однак промислові споживачі готові платити, щоб мати можливість виробляти продукцію та продавати її.