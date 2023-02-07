"Хотя генерация электроэнергии выросла, из-за морозов растет и потребление", — YASNO
Из-за снижения температуры отключения света могут возрасти. Помимо морозов системе энергоснабжения не дают полноценно работать сетевые ограничения.
Синоптики прогнозируют холодную неделю, для энергосистемы это означает увеличение нагрузки. Об этом вечером 6 февраля сообщил в соцсетях генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
"Кроме того снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу осторожно пользоваться электроприборами", — предупредил Коваленко.
Помимо морозов системе энергоснабжения не дают полноценно работать сетевые ограничения. Во вторник "Укрэнерго" предоставили следующие:
для столицы — 1147 МВт в день и 768 МВт ночью;
для Днепра – 1707 МВт в день и 1652 МВт на ночь.
Как сообщал Фокус, в "Укрэнерго" 6 февраля объяснили ограничения в Киеве и двух областях. В утренние и вечерние часы дефицит мощности особенно ощутим. Помимо начала рабочей недели дефицит объяснили существенным похолоданием.
Напомним, обещание не выключать свет 5 февраля до 16:00 "Укрэнерго" выполнить не смогли. Отключение электроэнергии в тот день наблюдалось в нескольких столичных районах – Голосеевском, Соломенском и Печерском, а также на левом берегу Киева.