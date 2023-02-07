«Хотя генерация электроэнергии выросла, из-за морозов растет и потребление», — YASNO

Из-за снижения температуры отключения света могут возрасти. Помимо морозов системе энергоснабжения не дают полноценно работать сетевые ограничения.

Related video

Синоптики прогнозируют холодную неделю, для энергосистемы это означает увеличение нагрузки. Об этом вечером 6 февраля сообщил в соцсетях генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

"Кроме того снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу осторожно пользоваться электроприборами", — предупредил Коваленко.

Помимо морозов системе энергоснабжения не дают полноценно работать сетевые ограничения. Во вторник "Укрэнерго" предоставили следующие:

для столицы — 1147 МВт в день и 768 МВт ночью;

для Днепра – 1707 МВт в день и 1652 МВт на ночь.

Как сообщал Фокус, в "Укрэнерго" 6 февраля объяснили ограничения в Киеве и двух областях. В утренние и вечерние часы дефицит мощности особенно ощутим. Помимо начала рабочей недели дефицит объяснили существенным похолоданием.

Напомним, обещание не выключать свет 5 февраля до 16:00 "Укрэнерго" выполнить не смогли. Отключение электроэнергии в тот день наблюдалось в нескольких столичных районах – Голосеевском, Соломенском и Печерском, а также на левом берегу Киева.