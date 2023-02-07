«Хоча генерація електроенергії зросла, через морози зростає і споживання», — YASNO

Через зниження температури відключення світла можуть зрости. Окрім морозів системі енергопостачання не дають повноцінно працювати мережеві обмеження.

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Синоптики прогнозують холодний тиждень, для енергосистеми це означає збільшення навантаження. Про це увечері 6 лютого повідомив у соцмережах генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

"Крім того, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. Тому прошу обережно користуватися електроприладами", — попередив Коваленко.

Окрім морозів системі енергопостачання не дають працювати повноцінно мережеві обмеження. На вівторок "Укренерго" надали наступні:

для столиці — 1147 МВт на день та 768 МВт вночі;

для Дніпра — 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

Як повідомляв Фокус, в "Укренерго" 6 лютого пояснили обмеження у Києві та двох областях. У ранкові та вечірні години дефіцит потужності особливо відчутний. Окрім початку робочого тижня дефіцит пояснили суттєвим похолоданням.

Нагадаємо, обіцянку не вимикати світло 5 лютого до 16:00 "Укренерго" виконати не змогли. Відключення електроенергії в той день спостерігалось у кількох столичних районах — Голосіївському, Солом’янському та Печерському, а також на лівому березі Києва.