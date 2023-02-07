Не паниковать: знают ли киевляне о главных правилах безопасности при землетрясении (видео)

Журналисты опросили киевлян после смертоносной трагедии в Турции. Какими должны быть первые шаги во время подземных толчков.

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Украинцы рассказали, знают ли они что делать при землетрясении на фоне событий в Турции, Сирии, и других уголках мира. Об этом говорится в сюжете телеканала "Киев".

События понедельника, 6 февраля, в прямом смысле этого слова потрясли весь мир. Серия подземных толчков в Турции забрала жизни свыше 3,5 тыс. людей, а еще более 20 тыс. нуждаются в медицинской помощи.

Ощутили на себе землетрясение жители Армении, Грузии, Ливана, Израиля, и ряда других соседних стран. Произойти такое может и в Украине, как уже отметила сейсмолог Александра Кендзера в интервью порталу УНН.

Журналисты телеканала "Киев" провели опрос на улицах Киева о том, знают ли местные жители о первых шагах при подобном стихийном бедствии.

"Я так думаю, что будут сообщения в средствах массовой информации, и понятно что нужно покинуть территорию, которая небезопасна для жизни человека, и выйти на более безопасные пространства", — говорит первая прохожая киевлянка.

Еще одно правило, которое прозвучало из уст местных жителей — не паниковать, так как это только усугубит ваше состояние. Нужно сразу же выбегать из дома и пережидать землетрясение на улице.

Жительница киевской Оболони вспомнила, как дважды столкнулась с этим явлением в украинской столице:

"Я два раза пережила землетрясение в Киеве. В 77-м и в 89-м или 90-м. Я была дома. Диван подтолкнуло, я жила на 5 этаже, а через 10 секунд я была на улице", — вспоминает девушка.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции возле сирийской границы произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни нескольких тысяч граждан. Это было самое сильное стихийное бедствие в стране с 1939 года.

Также, 7 февраля, по информации Reuters землетрясение в Турции привело к резкому росту цен на нефть в мире. Нефть марки Brent подорожала на 1,01%, до $81,8 за баррель, а на нефть марки West Texas Intermediate — на 1,11%, до $74,9.