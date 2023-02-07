Не панікувати: чи знають кияни про головні правила безпеки під час землетрусу

Журналісти опитали киян після смертоносної трагедії у Туреччині. Якими мають бути перші кроки під час підземних поштовхів.

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Українці розповіли, чи знають вони що робити під час землетрусу на тлі подій у Туреччині, Сирії та інших куточках світу. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Київ".

Події понеділка, 6 лютого, у прямому розумінні цього слова вразили весь світ. Серія підземних поштовхів у Туреччині забрала життя понад 3500 людей, а ще понад 20 тисяч потребують медичної допомоги.

Відчули на собі землетрус жителі Вірменії, Грузії, Лівану, Ізраїлю та інших сусідніх країн. Відбутися таке може і в Україні, як зазначив сейсмолог Олександр Кендзера в інтерв'ю порталу УНН.

Журналісти телеканалу "Київ" провели опитування на вулицях Києва про те, чи знають місцеві жителі про перші кроки за такого стихійного лиха.

"Я так думаю, що будуть повідомлення в засобах масової інформації, і зрозуміло, що потрібно залишити територію, яка є небезпечною для життя людини, і вийти на безпечніші простори", — каже перша перехожа киянка.

Ще одне правило, яке прозвучало з вуст місцевих жителів — не панікувати, бо це лише посилить ваш стан. Потрібно одразу ж вибігати з дому, і перечекати на землетрус на вулиці.

Мешканка київської Оболоні згадала, як двічі зіштовхнулась з цим явищем в українській столиці:

"Я двічі пережила землетрус у Києві. У 77-му та 89-му чи 90-му. Я була вдома. Диван підштовхнуло, я жила на 5 поверсі, а через 10 секунд я була на вулиці", — згадує дівчина.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини біля сирійського кордону стався потужний землетрус, який забрав життя кількох тисяч громадян. Це було найсильніше стихійне лихо в країні з 1939 року.

Також, 7 лютого, за інформацією Reuters, землетрус у Туреччині призвів до різкого зростання цін на нафту у світі. Brent подорожчали на 1,01% до $81,8 за барель, а на нафту марки West Texas Intermediate — на 1,11% до $74,9.