В одной из областей Украины 8 февраля не будут выключать свет: что известно

В компании ДТЭК объяснили, что энергетики будут проводить замеры потребления электричества для определения актуальных показателей.

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В Донецкой области 8 февраля на сутки будут отменены ограничения по подачи электричества в дома жителей. Энергетики будут проводить замеры потребления света в регионе для определения актуальных показателей. Об этом рассказали в ДТЭК.

"8 февраля Укрэнерго будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Донецкой области для определения актуальных показателей. В связи с этим завтра в регионе не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света", — сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что если в этот день у потребителей отключат электричество, то, вероятно, это связанно с аварией или обстрелом российских войск.

Напомним, 7 февраля в Министерстве энергетики рассказали, что в Украине за неделю уменьшилось количество отключений электричества, несмотря на морозы. В стране улучшается ситуация с дефицитом электричества, но до стабильности еще далеко.

5 февраля глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электричеством в Одессе после аварии на подстанции остается сложной. Город вернется к обычным графикам отключения энергии ориентировочно с 10 февраля. Сейчас же в областном центре действуют графики "2/10" или "2/8" (2 часа есть свет, 8/10 — нет).