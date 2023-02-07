В одній із областей України 8 лютого не вимикатимуть світло: що відомо

У компанії ДТЕК пояснили, що енергетики проводитимуть вимірювання споживання електрики для визначення актуальних показників.

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У Донецькій області 8 лютого на добу буде скасовано обмеження щодо подачі електрики до будинків мешканців. Енергетики проводитимуть виміри споживання світла у регіоні для визначення актуальних показників. Про це розповіли у ДТЕК.

"8 лютого Укренерго проводитиме виміри потужності споживання електроенергії в Донецькій області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра в регіоні не застосовуватимуться стабілізаційні та екстрені відключення світла", — сказано в повідомленні.

Якщо у цей день в споживачів відключать електрику, то, ймовірно, це пов'язано з аварією чи обстрілом російських військ.

Нагадаємо, 7 лютого у Міністерстві енергетики розповіли, що в Україні за тиждень зменшилася кількість відключень електрики, незважаючи на морози. У країні покращується ситуація із дефіцитом електрики, але до стабільності ще далеко.

5 лютого голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електрикою в Одесі після аварії на підстанції залишається складною. Місто повернеться до звичайних графіків відключення енергії орієнтовно з 10 лютого. Нині ж в обласному центрі діють графіки "2/10" або "2/8" (2 години є світло, 8/10 – ні).