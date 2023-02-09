Звезда "Игры престолов" впервые посетит Украину: ускорит победу в войне подарками для ВСУ

Актер с первых дней выразил поддержку Украине, а теперь совершит первый официальный визит с подарками для ВСУ. Встретиться с ним можно за благотворительный донат.

Related video

В Украину в ближайшее время приедет звезда культового сериала "Игра Престолов" Джек Глисон, где собирается помочь Вооруженным силам. Об этом сообщила украинская режиссерка Екатерина Чепура на своей странице в социальной сети Facebook.

30-летний Джек Глисон получил широкую популярность после роли Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов". Он с первых дней поддерживает борьбу Украины против российской агрессии, и сейчас решился на официальный визит.

При этом приедет он не с пустыми руками, а "подарками" для украинских защитников.

"Джек будет в Украине три-четыре дня и мне очень хочется расспросить, какими именно актерскими техниками он пользовался, как он работает, от себя или идет за режиссером, это действительно очень интересно, но предполагаю, что ему подобные вопросы задавали очень много раз, поэтому не знаю ли осмелюсь. В дни, когда опускаются руки, такие люди заставляют верить в то, что мы не одни в борьбе с мордором и Украина волнует еще кого-то кроме нас с вами", — пишет Екатерина Чепура.

При этом, по ее словам, едет он не просто так. Для ВСУ актер собирается привезти пикап, который был приобретен совместно с британскими волонтерами.

Посетить встречу с актером сможет каждый лично в театре юного зрителя за донат. Пройдет она 16 февраля.

Напомним, что 8 ноября голливудский актер Шон Пенн вручил Зеленскому свой "Оскар", как символ веры в победу Украины. Награда будет находиться в Украине до окончания войны, и этот жест символизирует веру в победу.

8 июля фотограф с мировым именем Энни Лейбовиц приехала в Киев. Она присоединилась к знаменитостям, которые ранее уже посетили Украину, охваченную войной. Среди них – Шон Пенн, Анджелина Джоли, Адам Сендлер и многие другие.