Зірка "Ігри престолів" вперше відвідає Україну: прискорить перемогу у війні подарунками для ЗСУ

Актор із перших днів висловив підтримку Україні, а тепер здійснить перший офіційний візит із подарунками для ЗСУ. Зустрітися з ним можна за благодійний донат.

Related video

В Україну найближчим часом приїде зірка культового серіалу "Гра Престолів" Джек Глісон, де збирається допомогти Збройним силам. Про це повідомила українська режисерка Катерина Чепура на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

30-річний Джек Глісон набув широкої популярності після ролі Джоффрі Баратеона в серіалі "Гра престолів". Він із перших днів підтримує боротьбу України проти російської агресії, і зараз зважився на офіційний візит.

При цьому він приїде не з порожніми руками, а "подарунками" для українських захисників.

"Джек буде в Україні три-чотири дні і мені дуже хочеться розпитати, якими саме акторськими техніками він користувався, як він працює, від себе чи йде за режисером, це справді дуже цікаво, але припускаю, що йому подібні питання ставили дуже багато разів, тому не знаю чи наважусь. У дні, коли опускаються руки, такі люди змушують вірити в те, що ми не одні у боротьбі з мордором і Україна хвилює ще когось, крім нас із вами", — пише Катерина Чепура.

При цьому, за її словами, він їде не просто так. Для ЗСУ актор збирається привезти пікап, придбаний спільно з британськими волонтерами.

Відвідати зустріч із актором зможе кожен особисто у театрі юного глядача за донат. Пройде вона 16 лютого.

Нагадаємо, що 8 листопада голлівудський актор Шон Пенн вручив Зеленському свій "Оскар" як символ віри в перемогу України. Нагорода перебуватиме в Україні до закінчення війни, і цей жест символізує віру в перемогу.

8 липня фотограф зі світовим ім'ям Енні Лейбовіц приїхала до Києва. Вона приєдналася до знаменитостей, які раніше вже відвідали Україну, охоплену війною. Серед них – Шон Пенн, Анджеліна Джолі, Адам Сендлер та багато інших.