В Киеве прогремел взрыв на территории бывшего завода: есть погибший (фото, видео)

Под завалами на месте происшествия могут находиться люди. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать газовый баллон.

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В четверг, 9 февраля, на территории бывшего завода в Дарницком районе Киеве раздался взрыв. На месте происшествия под завалами могут находиться люди. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Под завалами могут находиться люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", — написал городской голова.

На территории какого именно бывшего завода произошел инцидент Кличко не сообщил.

По данным Киевской городской военной администрации, взрыв произошел в 15:45. По предварительной информации, причиной мог стать газовый баллон.

"Есть пострадавшие. Информация уточняется", — добавили в КГВА.

В 16:06 Кличко уточнил, что в результате происшествия, по предварительной информации, погиб один человек.

"После взрыва произошел пожар, сейчас главное потушить его и узнать, сколько людей может быть под завалами. Спасатели только прибыли на место происшествия", — сказала пресс-секретарь Управления ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии изданию hromadske.

В 16:14 в КГВА сообщили, что троих человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь.

Напомним, 31 января на одном из предприятий Шостки (Сумская область) прозвучал взрыв. По словам военных, причиной мог быть ракетный удар.

Также мы писали о том, как 9 февраля в российском Новосибирске произошел обвал подъезда пятиэтажного жилого дома. Происшествие случилось в результате взрыва газа.