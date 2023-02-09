У Києві пролунав вибух на території колишнього заводу: є загиблий (фото, відео)

Під завалами на місці події можуть бути люди. За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати газовий балон.

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У четвер, 9 лютого, на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києві пролунав вибух. На місці події під завалами можуть перебувати люди. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Під завалами можуть знаходитися люди. Усі служби прямують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з'ясовуватимуть причини вибуху", — написав міський голова.

На території якого саме колишнього заводу трапився інцидент, Кличко не повідомив.

За даними Київської міської військової адміністрації, вибух стався о 15:45. За попередньою інформацією, причиною міг стати газовий балон.

"Є постраждалі. Інформація уточнюється", — додали у КМДА.

О 16:06 Кличко уточнив, що внаслідок пригоди, за попередньою інформацією, загинула одна людина.

"Після вибуху сталася пожежа, зараз головне загасити її та дізнатися, скільки людей може бути під завалами. Рятувальники лише прибули на місце події", — сказала прессекретарка Управління ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі виданню hromadske.

О 16:14 в КМДА повідомили, що трьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, 31 січня на одному із підприємств Шостки (Сумська область) пролунав вибух. За словами військових, причиною міг бути ракетний удар.

Також ми писали про те, як 9 лютого у російському Новосибірську стався обвал під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку. Пригода сталася внаслідок вибуху газу.