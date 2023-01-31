У Шостці на підприємстві пролунав вибух: військові говорять про ракету (фото)

Вибух пошкодив дах, перекриття і вікна будівлі, в якій розташовується промисловий об'єкт. Постраждали двоє людей, їх довелося госпіталізувати.

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На одному з підприємств Шостки (Сумська область) у вівторок, 31 січня, пролунав вибух. Попередньо це могла бути ракета, повідомляють в ОК "Північ".

"Приблизно о 18:20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств у місті Шостка стався вибух", — йдеться у повідомленні ОК.

Він пошкодив дах, перекриття і вікна будівлі, в якій розташовується промисловий об'єкт.

Станом на сьогодні відомо про двох постраждалих мирних жителів. Їх госпіталізували до найближчої лікарні.

За попередніми даними, це міг бути ракетний удар. На місці інциденту правоохоронці знайшли характерні для ракети уламки.

[ + – ] На місці інциденту знайшли уламки, схожі на деталі ракети

Нагадаємо, 30 січня зруйнований ЗС РФ будинок у Харкові показали з висоти польоту. Кадри зроблено з висоти пташиного польоту. Тому на них добре видно постраждалий третій поверх і напівзруйновані стіни, що залишилися від четвертого поверху.

Фокус також писав, що ЗСУ попередили про зміну тактики терору РФ. За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, мета Росії — послабити українську ППО. Тому спочатку ЗС РФ запускають ударні безпілотники, а потім ракети.